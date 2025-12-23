2014 yılında İstanbul’da kurulan Hisart Canlı Tarih Müzesi, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’na uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müze, klasik sergileme anlayışının ötesine geçerek dioramalar ve manken canlandırmalarıyla tarihi canlı biçimde sunuyor.

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin kurucusu ve Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Çuhadaroğlu, diorama sanatına olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını ve müzede 500’ü aşkın mankenin yer aldığını ifade etti. Türkiye genelinde bugüne kadar 20 sergi açtıklarını belirten Çuhadaroğlu, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında da farklı şehirlerde sergiler düzenlediklerini aktardı.

Tarih, bu müzede soluksuz izleniyor! Geçmişin izleri İstanbul'da

Hisart Canlı Tarih Müzesi Müdürü Ömer Çalışmışek ise müzenin “unutulan tarihi hatırlatma” maksadıyla gönüllülük esasıyla faaliyet gösterdiğini vurguladı. Çalışmışek, özellikle gençlerin ve çocukların müzeyi ziyaret etmesinin, geçmişte yaşanan yoklukları ve verilen mücadeleyi anlamak açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Müze, 2026 yılında uluslararası projeler kapsamında Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve ABD’yi kapsayan gezici sergilerle kültürel diplomasiye katkı sunmayı hedefliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası