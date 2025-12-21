Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 200 yıldır ayakta kalan ve “Kırık Minare” olarak bilinen tarihi minare zamana meydan okuyor. Bölge halkı Kırık Minare’nin çevre düzenlemesinin yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesinin Sarıgöl için büyük bir kazanım olacağını ifade ediyor.

Sarıgöl Aşağıkoçaklar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kırık Minare, tarihi dokusu ve bulunduğu konum itibarıyla ilçe halkı için ayrı bir önem taşıyor. Yıllara meydan okuyan minare, bugün de ovaya hakim bir noktada varlığını koruyor.

Vatandaşlar, Kırık Minare’nin çevre düzenlemesinin yapılarak mesire alanı olarak değerlendirilmesinin Sarıgöl için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

Alanın yıllar önce dönemin belediye başkanı tarafından tel örgülerle çevrilip banklar yerleştirildiğini ancak zamanla bakımsız kaldığını belirten bölge sakinleri, bu alanın yeniden düzenlenerek değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tarihi yapının korunarak turizme kazandırılmasının Sarıgöl’ün tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.

