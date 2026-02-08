Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası netleşti. Zorlu parkur mücadelesinin ardından yapılan konseyde, adaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalan isimler belli oldu. 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde 3. ve 4. eleme adaylarını seçti.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda, hız, denge ve atış performansı belirleyici oldu. Mücadelede iki takım da kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu.

Nefes kesen oyunun sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı haftayı avantajlı tamamlarken, Ünlüler takımı ada konseyine gitti.

SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında daha önce Doğuş ve Can Berkay eleme potasına giren isimler olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığın da kaybedilmesiyle birlikte gözler bu kez konseyde çıkacak kararlara çevrildi.

Yapılan oylama sonucunda, Ünlüler takımında en fazla ismi yazılan yarışmacı Serhan oldu ve haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi. Performans birincisi olan Nagihan ise bireysel dokunulmazlık hakkını kullanarak Murat Arkın’ın ismini söyledi. Böylece haftanın dördüncü eleme adayı da netleşmiş oldu.

DÜELLOYA ÇIKACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Halk oylaması sonucunda eleme potasından kurtularak, seyircilerin koruma altına aldığı iki isim açıklandı. Buna göre Murat Arkın ve Serhan Onat potadan kurtuldu. Doğuş ve Can Berkay ise düelloda yarışacak.

HAFTANIN SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Erkek eleme haftasında yapılan halk oylaması sonucunu Acun Ilıcalı Instagram profilinde paylaştı. Sıralama şu şekilde:

