Vikipedi’nin “Viki Anıtları Seviyor” fotoğraf yarışması ilk kez Türkiye’de düzenlendi. Ulusal jürinin seçimiyle birincilik Bursa Ulucami, ikincilik İshak Paşa Sarayı, üçüncülük Urfa Cami Avlusu, dördüncülük Nemrut Dağı Millî Parkı ve beşincilik Ortahisar Kalesi fotoğraflarına verildi.

MURAT ÖZTEKİN- Dünyanın en büyük online ansiklopedisi Vikipedi’nin dünyadaki kültürel abideleri belgelemek maksadıyla 2010’dan beri düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışması “Viki Anıtları Seviyor”, bu yıl ilk defa Türkiye’de tertiplendi.

Türkiye jürisi, uluslararası finalde Türkiye’yi temsil edecek 10 fotoğrafı ve içlerinden ulusal yarışmada ödül alacak ilk beş fotoğrafı tespit etti.

Bu çerçevede Serdar Kıran’ın Bursa Ulucami fotoğrafı birinciliğe, Volkan Karagülleoğlu’nun İshak Paşa Sarayı fotoğrafı ikinciliğe, İbrahim Şimşek’in Urfa’da Cami Avlusu fotoğrafı üçüncülüğe, Serhat Bürke’nin Nemrut Dağı Millî Parkı fotoğrafı dördüncülüğe, Fatih Yılmaz’ın Ortahisar Kalesi fotoğrafı beşinciliğe layık görüldü.

Finalde 57 ülkenin ulusal jürisinin gönderdiği kültürel anıt fotoğrafları, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek.

