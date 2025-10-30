Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bahis skandalı' için ilk sözler: Ne gerekiyorsa yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis skandalı da vardı.

"VATANDAŞ 'NELER OLUYOR NELER' DİYOR"

Erdoğan, "Son dönemde hakemler olayı çıkmıştır. Futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı halde herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Vatandaş, tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler?' demeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.