Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bahis skandalı' için ilk sözler: Ne gerekiyorsa yapıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından önceki gün duyurulan bahis skandalının ardından profesyonel liglerde görev yapan 152 hakem, Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaş, bu gelişmeyi görünce çok mutlu oldu. 'Neler oluyor neler?' demeye başladılar" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın gündeminde Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis skandalı da vardı.
"VATANDAŞ 'NELER OLUYOR NELER' DİYOR"
Erdoğan, "Son dönemde hakemler olayı çıkmıştır. Futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı halde herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır. Vatandaş, tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce çok da mutlu olmaktadır. 'Neler oluyor neler?' demeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.
