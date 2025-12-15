Son yıllarda sosyal medya akımlarının ardından popüler hale gelen ‘cam pipet’ özellikle bebekler için büyük tehlike saçıyor. Uzmanlar, camın kırılmasının ağız ve sindirim sisteminde yaralanmalara yol açabileceğini belirterek uyardı. Kullanırken bunlara dikkat!

Hem çocukların hem de yetişkinlerin kullandığı, son aylarda popüler hale gelen cam pipetler, zaman zaman da tehlike saçabiliyor.

Cam pipetlerin diş teması, darbe ve sıcak-soğuk farkları nedeniyle kırılma riski taşıdığını belirten Doç. Dr. Onur Tezel, özellikle çocuklar ve bakıma muhtaç kişilerde kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Cam pipetler tehlikeli olabiliyor

“RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK”

Oluşan kırıkların her zaman gözle fark edilebilecek düzeyde olmadığını vurgulayan Tezel, şunları söyledi:

Özellikle küçük çocuklarda plastik pipetlerden kalma çiğneme alışkanlığı vardır. Bu çiğneme hareketi ile cam pipetler kırılabilir. Aynı zamanda camın kendi doğası nedeniyle ani sıcak ve soğuk değişimde örneğin, bulaşık makinesinde yıkadığımızda çok sıcak bir ortamdan alıp bir anda soğuk bir materyale koyduğumuzda çatlama riski oldukça yüksektir.

“EN KÖTÜ SENARYO KIRILAN CAMIN YUTULMASI”

"Kırığın ağız içindeki en büyük problemi, yumuşak doku dediğimiz damağımız, dilimiz ve arka bölgeler, yaralanmaya çok müsait bölgelerdir” diyerek uyaran Tezel, “En kötü senaryomuz da kırılan cam parçasının yutulmasıdır. Yutmayla beraber cam parçası önce yemek borusuna, eğer saplanmazsa mideye iner, mideden de geçip bağırsaklara kadar ilerleyebilir” diye konuştu.

Tezel, cam parçasının mide pasajını geçerek bağırsaklara temas etmesi durumunda bazı vakalarda sürecin cerrahi müdahaleye kadar ilerleyebildiğini söyledi.

Kanamanın ilk aşamada mideye doğru ilerleyebilmesi nedeniyle kişinin durumu hemen fark edemeyebileceğini anlatan Tezel, bazı vakalarda hastaların kan kaybına bağlı şok tablosuyla ya da kan kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurabildiğini ifade etti.

Uzman isim kırılan camın yutulması halinde yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Camı kendisinin çıkartmaya çalışmaması, kusmaya çalışmaması gerekir.

Eğer yutulmuşsa mide içeriğinden veya yemek borusundan geriye çıkartmaya çalışmak da o camın hareketiyle beraber dokulara zarar verecektir.

Cam materyaller, kırık şüphesi, şekil bozukluğu, çatlağa benzer görüntüsü olması durumunda hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

Genel olarak pipet kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

TİKTOK FENOMENİ HASTANELİK OLMUŞTU

Kısa süre önce TikTok fenomeni Breezie O'Brien, boğazına cam pipetin kırılan parçasının kaçması nedeniyle hastanelik olmuştu. Fenomenin boğazına 1,5 santimetrelik cam parçasının kaçtığı öğrenilmişti.

İki saat içinde kan kusmaya başlayan fenomenin yemek borusunu geçen camın, midesine saplandığı ortaya çıkmıştı. Parçanın çıkarılması ‘imkansız’ olduğu belirtilmişti.

