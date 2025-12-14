Sakarya D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yol 2 saat trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Sakarya’da D-650 kara yolunda yaşanan zincirleme kazada, iki tır, bir midibüs, bir kamyonet ve iki otomobil birbirine girdi. Bilecik yönündeki Kumbaşı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada araçlarda bulunan 12 kişi hafif yaralandı.

D-650’de korkutan anlar! 6 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-650’de uzun araç kuyrukları oluşurken, yol yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



