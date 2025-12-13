Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle direkten kopan parçalar park halindeki başka bir araca da hasar verirken, feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası