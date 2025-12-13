İhlas Haber Ajansı • Manavgat
Virajı alamadı direğe çarpıp takla attı! Feci kaza kamerada
Kaydet
Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan ve hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle direkten kopan parçalar park halindeki başka bir araca da hasar verirken, feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR