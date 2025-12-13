Taşacak Bu Deniz dizisinin ekrana gelen son bölümüne Özge Arslan'ın hayat verdiği "Ballı" karakterinin vurulması damga vurdu. Ballı, Sultan Ebe'nin kızı ve Hicran'ın halasının kızı karakteriyle diziye dahil olmuştu.

Taşacak Bu Deniz dizisinin ekrana gelen son bölümüne, Özge Arslan’ın hayat verdiği “Ballı” karakteri öne çıktı. Duygusal sahnelerin yer aldığı bölüm sonrası izleyiciler, Ballı’nın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı.

Ballı karakteri, Sultan Ebe’nin kızı ve Hicran’ın halasının kızı olarak hikâyeye dahil olmuş, kısa sürede izleyicinin dikkatini çekmişti. Son bölümde yaşanan gelişmelerle birlikte karakterin hayatını kaybetmesi, Özge Arslan’ın diziye veda ettiği şeklinde yorumlandı.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM



Bölümün yayınlanması ardından Özge Arslan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım soru işaretlerine neden oldu. Arslan yaptığı paylaşımda "Ne kadar kötüsünüz?" ifadesini kullandı.



Taşacak Bu Deniz dizisinde Ballı öldü mü? Özge Arslandan kafa karıştıran paylaşım

ÖZGE ARSLAN KİMDİR?

Özge Arslan 10 Mart 1987 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi. Özge Arslan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra yine üniversite eğitimine İstanbul Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünde başarıyla devam etmiştir. Öğrencilik yıllarında Semaver Kumpanya tiyatrosunda "Fırtına" adlı oyunda ardından Duru Tiyatro'da Masal Masal Matitas adlı çocuk oyununda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Yağmur Ağacı adlı oyunda oynamıştır. Konservatuvardan Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olmaya hak kazanmış 2010 yılında Van Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil olmuştur.

Ardından 2 sezon kadar Erzurum Devlet Tiyatrosu kadrosunda görev yapmıştır. Bu süre içerisinde Kendi yazdığı Sihirli Sirk adlı çocuk oyununun rejisörlüğünü, müziklerini, koreografisini yapmış ve yanı sıra oyunlarda oynamaya devam etmiştir.

Aynı yıl içerisinde Erzurum ili Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünde oyunculuk ve diksiyon hocalığı yapmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası