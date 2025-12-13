Adana'nın Aladağ ilçesinde 85 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Keklik, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gökçe Mahallesi'ndeki Zeynep Keklik'e ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olay sonrası yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Keklik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Keklik'in cenazesi, ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

