Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobilin yakılması olayına ilişkin gözaltına alınan iki çocuk, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Aralık'ta ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki otomobil, alevlere teslim olup kullanılamaz hale gelmişti. Aracın yanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

ÇOCUKLAR SERBEST

Polis, olaya ilişkin yaptığı çalışmada 10 yaşlarında E.O. ve E.F.Ö'yü tespit etti. Çocuklar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

