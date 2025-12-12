1977 yapımı Star Wars filmi için Tom Jung tarafından hazırlanan ikonik afiş, ABD’deki açık artırmada 3,875 milyon dolara satıldı. Böylece eser, Star Wars serisinin en pahalı afişi ve tüm film endüstrisinin en değerli afişi unvanını aldı.

Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung’un akrilik ve airbrush tekniğiyle 1977’de Yıldız Savaşları (Star Wars) filmi için hazırladığı afiş, ABD’deki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu.

Film vizyona girmeden iki hafta önce sergilenen ve çok beğenilen ikonik afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.

Böylelikle, 1 milyon dolardan satışa çıkarılan afiş “Star Wars” serisine ait en yüksek fiyatlı eser ve tüm film endüstrisindeki en değerli afiş çalışması oldu. Önceki rekor ise 3,6 milyon dolara satılan “Star Wars” filmlerindeki kötü karakter Darth Vader’in ışın kılıcına aitti.



