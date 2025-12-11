Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Kan donduran olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle daha da netleşti. Gülter'in Güllü'yü "Seni atacağım şimdi" diyerek aşağıya ittiği ve ardından "Hadi görüşürüz bay bay" dediği ortaya çıktı.

"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırmaların ardından cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

Dehşet ses kayıtlarında ortaya çıktı! Tuğyan, annesi Güllü'yü itti... Son sözü 'Bay bay' oldu

TUĞYAN'DAN GÜLLÜ'YE: ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ

Sabah'ta yer alan habere göre incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği belirlendi. Soruşturmaya göre Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen şarkıcı odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

GÜLLÜ'YE SON SÖZÜ 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' OLDU

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara Gülter'in "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de geçti.

Dehşet ses kayıtlarında ortaya çıktı! Tuğyan, annesi Güllü'yü itti... Son sözü 'Bay bay' oldu

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı. Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler. Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikili valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı bildirildi.

Dehşet ses kayıtlarında ortaya çıktı! Tuğyan, annesi Güllü'yü itti... Son sözü 'Bay bay' oldu

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası