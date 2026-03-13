Adıyaman’da, 5 Mart'ta Türkiye hava sahasına yönelen ve imha edilen füzenin parçalarından birine daha ulaşıldı. Olay, Kahta ilçesine bağlı Aktaş Köyü sınırlarında meydana geldi.

TARLANIN KENARINDA ORTAYA ÇIKTI

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye hava sahasına yöneldiği değerlendirilen ve imha edilen füzenin parçalarından ilki 5 Mart’ta yine aynı köyde bulunmuştu. Yaklaşık bir hafta sonra füzenin enerji bölümünü barındıran gövde kısmı ise tarla kenarında ortaya çıktı.

İsmail Arslan isimli vatandaşa ait buğday tarlasının yanında bulunan parçayı fark eden vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

FÜZE PARÇALARI KÖYDEN GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine ayrıca Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan uzman ekipler çağrıldı. Bölgede inceleme yapılırken UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri de güvenlik amacıyla hazır bulundu.

Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemenin ardından füze parçası güvenli şekilde alınarak köyden götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası