Ekonomist Soner Kuru, jeopolitik gerilime rağmen altının neden durağan kaldığını açıkladı ve yükselişin süreceği kritik seviyeleri açıkladı. Kuru, petroldeki korkutan senaryonun küresel ekonomiyi nasıl bir darboğaza sürükleyebileceğini ve doların yeni rotasına dair de açıklamalarda bulundu.

Piyasalardaki jeopolitik gerilime rağmen altın fiyatlarının neden durağan kaldığına dair merak edilen soruları katıldığı bir canlı yayında cevaplayan Ekonomist Soner Kuru, altının birçok parametreyi zaten önden fiyatladığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 3.300 dolar seviyelerinden 5.000 doların üzerine çıkan altının yüzde 50’ye yakın primlendiğini belirten Kuru, mevcut durumu bir kriz fiyatlaması değil, teknik bir dinlenme ve konsolidasyon süreci olarak tanımladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Dolar endeksinde 4 ay sonra bir ilk!

ALTIN İÇİN "YÜKSELİŞ TRENDİ" MASADA

Soner Kuru, altında 4.800 ile 5.300 dolar aralığının normal fiyatlanma bölgesi olduğunu ifade ederek, yükselen trendin devam ettiğini vurguladı.

2026’nın ikinci yarısı için de iyimserliğini koruyan Kuru, jeopolitik riskler son bulsa dahi 4.600 dolar seviyelerinin altını çok zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü belirtti.

Merkez bankalarının altın alım iştahının 2026’da da sürmesini bekleyen ekonomist, altının olası yaptırımlardan en az etkilenen liman olma özelliğini koruduğunu hatırlattı.

"EKRANLARDA ŞU AN PETROL POPÜLER"

Yatırımcı algısının şu an altına değil petrole kaydığını ifade eden Kuru, petrol fiyatlarındaki 90 dolar bandının küresel ekonomi için bir domino etkisine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu seviyelerin kalıcı olması durumunda ABD ve Avrupa’da enflasyonun yeniden tırmanışa geçebileceğini, Türkiye’de ise manşet enflasyona 5-6 puanlık ek bir yük getirebileceğini belirtti.

DOLAR VE MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Dolar tarafındaki hareketliliği de değerlendiren Soner Kuru, küresel bir dolar talebi olduğunu ancak içeride Merkez Bankası’nın güçlü rezervleri sayesinde kurun kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Rezervlerin enflasyon kaynaklı atakları engelleyecek "cephaneye" sahip olduğunu belirten Kuru, yerli yatırımcıda dolara yönelik ekstra bir eğilim gözlenmediğini de sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası