Türkiye pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Adana Pozantı’da üç genç, Aladağ’da yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Doğu Anadolu’da ise Van, Erzurum ve Kars’ta yollar kapanırken, Şırnak’ta dev kayalar ekiplerin işini tehlikeye attı.

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Adana’nın Pozantı ilçesinde Aladağ’a tırmanış yapan üç arkadaş, Armutoğlu Yaylası çevresinde yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı.

112’yi arayarak konum bildiren Fahrettin T., Necmettin Enes K. ve Erdem Ö. için AFAD, JAK, dağcılar ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Saatler süren çabanın ardından sağ salim ulaşılan gençler tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi. Doğu Anadolu’da da kar yağışı hayatı zorlaştırdı.

Van’da kırsaldaki 17 yerleşim biriminde kar geçit vermedi. Erzurum’un Horasan ilçesinde kapanan dört mahalle yolunun açılabilmesi için ekipler aralıksız çalışırken Kars’ın merkeze bağlı Akdere köyü yolu da ulaşıma kapalı vaziyette bulunuyor.

DEV KAYALAR YOLA SAVRULDU

Şırnak’ın Taşarası köyü yakınlarında kapanan yolu temizleyen ekipler, Komato bölgesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola savrulmasıyla ölümden döndü.

Haberle İlgili Daha Fazlası