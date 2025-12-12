Ankara hem Suriye hem de Gazze’nin huzura kavuşması için devam eden diplomasi trafiğini artırdı.

Suriye’de Şam hükûmetinin 10 Mart mutabakatı kapsamında SDG’ye verdiği sürenin dolmasına az bir zaman kala Ankara hem Suriye hükûmeti hem de ABD ile diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı.

Gelişmeleri yakında takip eden Ankara, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetimi ile yaptığı son görüşmelerde Türkiye’nin, eğitimden, sağlığa, ulaşımdan teknolojiye ve askerî desteğe kadar her alanda kendilerine yardım edeceğini dile getirdi. SDG entegre olmazsa tek yolun operasyon olduğunu vurguladı. “Operasyon yapıldığı takdirde biz de gereken desteği veririz. Zaten bölgedeki aşiretler de tepki vermeye başladılar. Bu arada İsrail de kaşımaya devam ediyor” mesajını iletti.

Görüşmelerde Fırat’ın doğusunun YPG’nin elinden alınması gerektiği ifade edilirken “Yavaş yavaş oranın da hâkimi olmanızın zemini ve zamanı geldi” denildi. Suriye için suyun çok önemli olduğu, Halep yakınlarındaki Tişrin Barajı’nın da terör örgütü YPG’nin elinden alınması gerektiği belirtildi. Türkiye Şam yönetimine ekonomi, kalkınma ile ilgili tekliflerini de sundu. Şehirlerin yeniden imar ve inşası için finansmana ihtiyaç olduğu, bunun da petrol gelirlerinden karşılanabileceği, gerekirse petrolün yarı fiyatına pazarlanabileceği bildirildi. Türkiye, Suriye’nin ekonomik kalkınmasını sağlama hâlinde ülkemiz başta olmak üzere diğer ülkelerdeki vatandaşlarının geri döneceğini belirtti.

ABD İLE GÖRÜŞMELER ARTACAK

Türkiye’nin ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerde de sürekli “Suriye’de YPG’den vazgeçin” telkininde bulunuluyor. Ankara, son görüşmede de ABD’ye DEAŞ’la mücadelede ortak hareket etmeyi teklif etti. ABD’ye, Suriye’de istikrarın sağlanması için “Siz de elinizi taşın altına koyun. Bu meseleyi bir an önce bitirelim” mesajı iletildi. Önümüzdeki günlerde ABD ile görüşmelerin artacağı belirtildi. Gazze’deki son durumun ele alındığı görüşmelerde Gazze konusuna gündeme geldi. Ankara, Gazze’de ateşkes ve barışın sağlanmasının, istikrarın gelmesinin herkesin menfaatine olacağı dile getirildi.

Gazze ve Suriye için umutlar tazelendi: Çözüm çok yakın

TÜRK ASKERİ, GAZZE GÜCÜNDE YER ALMALI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde görevlendirilmesi planlanan uluslararası güce dahil edilmesinde ısrarcı olduğunu söyledi.

İsrailli gazeteci Amichai Stein, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack’ın The Jerusalem Post gazetesinin Washington’da düzenlediği konferansta Gazze’de kurulması planlanan ve BM Güvenlik Konseyi’nin onayını alan uluslararası güç konusunda açıklamalarda bulunduğunu aktardı.

Barrack, Türkiye’nin Gazze’deki konuşlandırılması planlanan uluslararası güç içerisinde yer almasını istediklerini ifade etti. Türkiye’nin “bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip olduğunu” ve “Hamas ile diyalog içerisinde” olduğunu aktaran Barrack, “Bu yüzden, tansiyonu düşürmeye yönelik bir güç içerisinde yer almaları faydalı olabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington’a gelerek Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile Başkan Trump’ın 9 Ekim’de açıkladığı ve 18 Kasım’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen barış planının uygulanması konusunda görüştü. Yazılı yapılan açıklamada 20 maddelik barış planının uygulanması konularını görüştüğü belirtilerek, bölgesel güvenlik ve insani yardım hususlarının da ele alındığı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası