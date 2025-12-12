Yarışta geride kalan Beşiktaş’ta devre arası transfer taarruzu İngiltere’den başlayacak. Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou liste başı yapıldı. Fizik gücü ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle dikkati çeken 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçildi.

Beşiktaş’ta futbol direktörü Serkan Reçber transfer için yurt dışında temaslara başlarken merakla beklenen raporda da son düzlüğe girildi. Sergen Yalçın’ın talepleri doğrultusunda stoper, orta saha ve sol bek başta olmak üzere araştırmalar yapılırken rapor Trabzonspor maçı öncesinde Sergen Yalçın’ın onayından geçti. Listenin son hali futbol komitesi tarafından başkan Serdal Adalı’ya sunuldu ve Trabzonspor maçından önce hareketlilik başladı.

FORMU YERİNDE

Siyah beyazlıların ilk olarak stoper bölgesine takviye yapacağı öğrenildi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik heyet ve transfer komitesi, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou’yu liste başı yaptı. Yönetimin, 28 yaşındaki Fildişili stoperin şartlarını öğrenmek için Wolverhampton ile temaslara başladığı öğrenildi. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve ikili mücadele performansıyla dikkati çeken Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla 15 maçta görev yaptı.

ARANAN KAN

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Reims’ten 20 milyon avro karşılığında transfer edilen Agbadou’nun piyasa değeri 18 milyon avro. Wolverhampton’la olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar. Fildişili oyuncu hem

sağ hem sol stoperde görev yapabiliyor.

RAFA SİLVA GÜLÜYOR

Çıkardığı krizin ardından takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva’nın dünkü antrenmandaki keyifli hâli dikkati çekti. Portekizli yıldız oyuncunun Trabzonspor maçında teknik direktör Sergen Yalçın’dan görev beklediği öğrenildi.

