"Eşim tarafından darp edildim" diyerek gündeme gelen Yıldız Asyalı, korkusunun büyüdüğünü açıkladı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin evinin kapısına geldiğini belirten Asyalı, "Umarım başıma kötü bir şey gelmez" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, mayıs ayında hayatını birleştirdiği eşi Mustafa Semih Demirci hakkında peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündemi sarstı.

İlk çıkışında “Eşim tarafından darp edildim” diyerek şiddet gördüğünü duyuran Asyalı, son açıklamalarıyla korkusunun büyüdüğünü ve durumun ciddiyet kazandığını ifade etti.

Şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım!

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gün bulunduğu paylaşımda uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını ileri sürdü.

Şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım!

"KORKUMDAN ANNEMİN EVİNE GELDİM"

Asyalı; "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" sözleriyle yaşadığı tedirginliği dile getirdi.

Şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım!

Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim."

Haberle İlgili Daha Fazlası