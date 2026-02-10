Anadolu Ajansı
Ümraniye'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında zincirleme kaza oldu. 8 araç birbirine girdi, adrese çok sayıda ekip sevk edildi, bölgede trafik durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EDİRNE İSTİKAMETİNDE KUYRUK UZADI
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kimsenin yara almadan atlattığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Kazaya karışan araçların, çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
