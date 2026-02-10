Son dakika deprem haberi Ege'den geldi. AFAD sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı Ege'de oldu, AFAD verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

EGE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.34'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

