Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta yeniden yağışlı bir tabloya dönerken İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya için duyurulan haftalık tahminler “Bugün yağmur var mı?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
12 Şubat Perşembe gününden itibaren dört büyük şehirde de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinde ise sert bir düşüş görülmezken rüzgarın zaman zaman kuvvetleneceği öngörülüyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu...
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul’da yağış beklenmezken Ankara’da karla karışık yağmur etkili olacak. İzmir’de kuvvetli sağanak öngörülürken Antalya’da da sağanak yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|10 Şubat Salı
|
|5
|8
|73
|86
|
|27
|-1,8
|20,1
|4,4
|10,3
|11 Şubat Çarşamba
|
|5
|11
|75
|87
|
|12
|-2,5
|21,2
|4,7
|10,6
|12 Şubat Perşembe
|
|7
|12
|70
|90
|
|18
|-3,4
|21,8
|4,9
|10,5
|13 Şubat Cuma
|
|9
|15
|67
|92
|
|26
|-4,7
|19,3
|4,5
|10,5
|14 Şubat Cumartesi
|
|10
|16
|72
|85
|
|27
|-4,7
|20,7
|4,6
|10,2
ANKARA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|10 Şubat Salı
|
|3
|6
|79
|96
|
|11
|-16,2
|16,2
|-3,6
|6,3
|11 Şubat Çarşamba
|
|3
|9
|64
|96
|
|11
|-14,2
|17,4
|-2,7
|6,3
|12 Şubat Perşembe
|
|3
|10
|63
|88
|
|23
|-12
|15,4
|-1,8
|7,1
|13 Şubat Cuma
|
|8
|10
|78
|88
|
|25
|-12,4
|18,6
|-1,2
|7,6
|14 Şubat Cumartesi
|
|5
|13
|52
|88
|
|17
|-9,3
|18,4
|-0,9
|7,6
İZMİR HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|10 Şubat Salı
|
|10
|13
|78
|96
|
|10
|-2,9
|20,2
|6,3
|13,8
|11 Şubat Çarşamba
|
|7
|16
|60
|96
|
|8
|-2,3
|20,7
|6,7
|14,2
|12 Şubat Perşembe
|
|11
|17
|74
|91
|
|17
|-0,8
|21
|7,3
|14,1
|13 Şubat Cuma
|
|12
|17
|71
|93
|
|22
|-3,3
|21,9
|6,7
|14,2
|14 Şubat Cumartesi
|
|10
|19
|60
|96
|
|26
|-5
|21
|6,7
|14,1
ANTALYA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|10 Şubat Salı
|
|12
|17
|71
|93
|
|10
|-0,3
|19,9
|5,3
|15,1
|11 Şubat Çarşamba
|
|10
|18
|55
|93
|
|10
|-1,2
|20,4
|5,9
|15,5
|12 Şubat Perşembe
|
|10
|17
|81
|95
|
|9
|-1,2
|21,2
|6
|15,5
|13 Şubat Cuma
|
|13
|18
|73
|93
|
|41
|0,4
|20,6
|6,5
|15,5
|14 Şubat Cumartesi
|
|12
|18
|70
|88
|
|10
|-1,2
|21,9
|6,6
|15,5
