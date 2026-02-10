Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta yeniden yağışlı bir tabloya dönerken İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya için duyurulan haftalık tahminler “Bugün yağmur var mı?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

12 Şubat Perşembe gününden itibaren dört büyük şehirde de yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerlerinde ise sert bir düşüş görülmezken rüzgarın zaman zaman kuvvetleneceği öngörülüyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu...

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tahminlerine göre bugün İstanbul’da yağış beklenmezken Ankara’da karla karışık yağmur etkili olacak. İzmir’de kuvvetli sağanak öngörülürken Antalya’da da sağanak yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 10 Şubat Salı Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 5 8 73 86 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 27 -1,8 20,1 4,4 10,3 11 Şubat Çarşamba Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 5 11 75 87 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 12 -2,5 21,2 4,7 10,6 12 Şubat Perşembe Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 7 12 70 90 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 18 -3,4 21,8 4,9 10,5 13 Şubat Cuma Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 9 15 67 92 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 26 -4,7 19,3 4,5 10,5 14 Şubat Cumartesi Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 16 72 85 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 27 -4,7 20,7 4,6 10,2

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 10 Şubat Salı Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 3 6 79 96 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 11 -16,2 16,2 -3,6 6,3 11 Şubat Çarşamba Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 3 9 64 96 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 11 -14,2 17,4 -2,7 6,3 12 Şubat Perşembe Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 3 10 63 88 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 23 -12 15,4 -1,8 7,1 13 Şubat Cuma Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 8 10 78 88 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 25 -12,4 18,6 -1,2 7,6 14 Şubat Cumartesi Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 5 13 52 88 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 17 -9,3 18,4 -0,9 7,6

İZMİR HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 10 Şubat Salı Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 13 78 96 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 -2,9 20,2 6,3 13,8 11 Şubat Çarşamba Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 7 16 60 96 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 8 -2,3 20,7 6,7 14,2 12 Şubat Perşembe Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 11 17 74 91 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 17 -0,8 21 7,3 14,1 13 Şubat Cuma Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 12 17 71 93 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 22 -3,3 21,9 6,7 14,2 14 Şubat Cumartesi Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 19 60 96 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 26 -5 21 6,7 14,1

ANTALYA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 10 Şubat Salı Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 12 17 71 93 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 -0,3 19,9 5,3 15,1 11 Şubat Çarşamba Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 18 55 93 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 -1,2 20,4 5,9 15,5 12 Şubat Perşembe Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 17 81 95 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 9 -1,2 21,2 6 15,5 13 Şubat Cuma Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 13 18 73 93 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 41 0,4 20,6 6,5 15,5 14 Şubat Cumartesi Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 12 18 70 88 Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumu 10 -1,2 21,9 6,6 15,5

