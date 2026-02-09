Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den uyarı: Denizlerde fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR