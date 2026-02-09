Antalya Adliyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeli, adliye binasındaki personel tuvaletinde ölü bulundu. Güvenlik görevlisi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya Adliyesi'nden saat 11.30 sıralarında silah sesi yükseldi. Personel tuvaletinden gelen silah sesini duyan adliye çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi.

ÖZEL GÜVENLİK ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adliyede özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinkaya'nın yanında kendisine zimmetli olan silahın bulunduğu öğrenildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Türker Çetinkaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAY ÖNCESİ SIK SIK LAVABOYA GİTMİŞ

Öte yandan Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu, çalışma arkadaşları tarafından güler yüzlü ve seyahat etmeyi seven bir kişi olarak tanındığı öğrenildi. Acı haberin ardından mesai arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, şahsın silah taşıma ruhsatının bulunduğu, ayrıca sabah saatlerinden itibaren sık sık lavabo bölümüne gidip geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Türker Çetinkaya

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

