Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, yeni bir kampanyaya imza attı. Kuzey Makedonya, Kosava, Moldova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan gibi vizesiz seyahat edilebilen ülkelere indirimli bilet satılacak. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik avantajlı bilet kampanyasını başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

İNDİRİMLİ BİLETLER NE KADAR?

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek. Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi THY'nin internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.

