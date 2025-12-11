İbrahim Tatlıses, oğlu İdo’yu sosyal medyada övgü dolu sözlerle paylaştı. "Yalansız dolansız evlat bu" mesajı, aile içi tartışmalara gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak anlamlı bir mesaj verdi.

Tatlıses paylaşımında, "Bakışı, duruşu ve terbiyesiyle gerçek evlat bu. Yalansız, dolansız bir evlat. İdo, seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının bu sözleri, son günlerde aile içinde yaşanan tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı. Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ilişkilerinin gerildiği iddiaları gündemdeyken, İdo'ya övgü dolu mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

Sanatçının oğlu Ahmet Tatlıses son olarak sosyal medya hesabında imalı bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

"İNSANLAR SÖZ VERİR DURUŞU YETMEZ"

Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez."

VESAYET DAVASI AÇMIŞTI

Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti.

"SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİL"

İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek "Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

