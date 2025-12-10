Kaydet

Eskişehir Yenibağlar Mahallesi'nde bir kurye, siparişi teslim etmek için apartmana girdiği sırada motosikletinin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, çantayı açıp içindeki dürümü çalarak koşar adımlarla kaçtı. Kuryenin paket bırakmaya gittiği o kısa süreyi fırsat bilen hırsızın kaçış anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durumu sonradan fark eden kurye olayla ilgili şikayetçi olmadı.

