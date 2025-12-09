Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Bazı noktalarda kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde 2 gündür etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Kar sonrası birçok bölgenin yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ekiplerin yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Kış öncesi tüm hazırlıklarını yapan Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri Gökçe, Faraşin, Yeşilöz, Kerkül ve Tuzluca köylerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışması ile bir bir açılıyor.

