İhlas Haber Ajansı
Bir kentimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı yarım metreyi geçti
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı. Bazı noktalarda kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.
Özetle
Kaydet
Yasam 2 dk önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar, ekiplerin müdahalesiyle açılıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde 2 gündür etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Kar sonrası birçok bölgenin yolu ulaşıma kapandı.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
İstanbul'a su sağlayan barajda alarm! O kadar kurudu ki eski evlerin kalıntıları ortaya çıktı
EKİPLER SEFERBER OLDU
Ekiplerin yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Kış öncesi tüm hazırlıklarını yapan Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri Gökçe, Faraşin, Yeşilöz, Kerkül ve Tuzluca köylerinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ
Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışması ile bir bir açılıyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR