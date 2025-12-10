Fahreddin Paşa’nın kendi çektiği 257 kareyi de içeren 647 cam pozitiften oluşan koleksiyon, IRCICA tarafından dijital erişime açılarak Osmanlı’nın son dönemine dair eşsiz görsel bir arşivi araştırmacılarla buluşturdu.

Tarihî arşivler üzerine yapılan dijitalleştirme çalışmaları, Osmanlı dönemine ait yeni kaynakların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bu kapsamda, Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine’yi İngiliz destekli isyancılara karşı 2 yıl 7 ay savunan "Çöl Kaplanı" Fahreddin Paşa’nın kendi çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) erişime açıldı.

Paşa’nın oğulları tarafından merkeze bağışlanan cam negatifler araştırmacıların kullanımına sunuldu. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Fahreddin Paşa’nın Osmanlı terbiyesiyle yetişen önemli bir isim olduğuna dikkat çekti.

Osmanlı'nın tarihine ışık tutacak! Fahreddin Paşa’nın arşivi dijital erişime açıldı

257'SİNİ FAHRETTİN PAŞA ÇEKMİŞ

Toplam 647 cam pozitiften oluşan koleksiyonun 257’sini Fahreddin Paşa’nın bizzat çektiğini ifade eden Kılıç, fotoğrafların Mekke ve Medine’den Afganistan’a kadar birçok bölgedeki altyapı, imar faaliyetleri ve askerî çalışmaları yansıttığını vurguladı.

Fotoğrafların ileride hikâyeleriyle birlikte kitaplaştırılması planlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki silüetini göstermesi bakımından çok değerli olan bu koleksiyon büyük ilgi gördü.

