Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamımda Mehmet Akif Ersoy, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından İl jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.