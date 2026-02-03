İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan üretim tesisini 110 bin metrekareye çıkaran Bambi Yatak; günlük 1.300 adet yatak, 800 adet baza ve 500 adet başlık üretim kapasitesine ulaşırken, firma hem ürün çeşitliliğini artırmak hem de mağazaların; kira, işçilik, stopaj, nakliye gibi giderlerine katkı için bu yıl modüler mobilya alanına da yatırım yapmaya başladı.

ÖNDER ÇELİK - Yurt içi ve yurt dışındaki toplam satış noktası sayısını 770’e yükselten marka, 2025’i yüzde 28 büyüme ile tamamlarken, 2026 yılı için büyüme hedefini yüzde 40 olarak belirledi. 28 ülkeye ihracat yapan, yurt dışında 260 noktada ürünleri satılan firmanın 1.000 çalışanı bulunuyor. Bambi Yatak Genel Müdürü Cem Baş, 2025 yılı itibarıyla dünya yatak pazarının yaklaşık 53 milyar dolara, Türkiye pazarının ise 420 milyon dolarlık hacme ulaştığına işaret etti.

Bambi Yatak modüler mobilya ilgi görürse 1 milyar TL yatıracak

TAKSİT SAYISI 12 OLMALI

Geçen yıl ürünlere yüzde 22 zam yaptıklarını, asgari ücret artışının maliyetlerine yansımasının yüzde 15 civarında olduğunu kaydeden Baş, bu ay içinde fiyatlarda iyileştirme yapacaklarını kaydetti. Bu yıl 30-35 mağaza açmayı planladıklarını aktaran Baş, 9 olan taksit sayısının 12 olmasının daha iyi olacağını vurguladı. Modüler mobilya için 2026’nın ‘demo yılı’ olduğunu anlatan Cem Baş, “Olumlu geni dönüşler aldık. 770 mağazanın 50’sinde var. Bu daha başlangıç. Bu yıl deneme yılı bizim için. Yıl sonuna kadar 300 mağazaya kadar çıkmayı planlıyoruz. Bu da bayilerin kârlarını artırmak için çok olumlu olacak” dedi.

Cem Baş

Modüler mobilya için dışarıdan destek aldıklarını, deneme yılı başarılı olursa fabrikanın bir tanesini modüler hattı kurmak için yaptıklarını belirten Baş, modüler mobilyada gereken ilgiyi görürlerse 1 milyar TL yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Baş, “2026 yılının sonuna kadar yurt dışında 25 yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz. Yeni mağaza yatırımlarında önceliğimiz Avrupa pazarı. Özellikle Almanya ve Balkanlar başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde büyüme planımız bulunuyor” diye konuştu.

HİKÂYESİ OLAN 7 YATAK ÜRETTİ

Geçen yıl itibarıyla paket yaylı yatak modellerinin yay aksamı için 12 yıl garanti uygulamasını hayata geçirdiklerini anlatan Baş, cirolarının yüzde 2’sini AR-GE’ye ayırdıklarını ifade etti. Baş; Biosalt, Borjen gibi hikâyesi olan yatak sayısını 7’ye çıkardıklarını, önümüzdeki yıl buna bir tane daha eklemeyi planladıklarını söyledi. Firma en son Kapadokya kili karışımlı özel kumaşıyla nefes alabilirliği artıran Cappadocia Natura Yatak’ı kullanıcılarıyla buluşturdu.

