Spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan spikerlerin serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul'da jandarma ekipleri, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemiş, spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi operasyon kapsamında gözaltına almıştı.

SPİKERLER SERBEST

Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hande Sarıoğlu

HANDE SARIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılan Hande Sarıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda gözaltına alınmadığını, sadece ifadesine başvurulduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası