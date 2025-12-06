AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav takvimi
Bugün uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavlarına (vize) katılan on binlerce öğrenci, sınavın hemen ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
AÖF sınav sorularını ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı, AÖF sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor.
Üniversitenin resmi internet adresi (anadolu.edu.tr) üzerinden ya da resmi sosyal medya hesapları üzerinden soru ve cevaplar yayınlanıyor.
AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
AÖF sınav soruları ve cevapları, oturumlar tamamlanmasının ardından yayınlanmaktadır.
Cevap kitapçığının en kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.
Adaylar, sınav soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, öğrenci numaraları ve şifreleri ile veya e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak erişim sağlayabilecektir.
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025
Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026
Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026
AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026