Bugün uygulanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavlarına (vize) katılan on binlerce öğrenci, sınavın hemen ardından soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

AÖF sınav sorularını ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı, AÖF sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor.

Üniversitenin resmi internet adresi (anadolu.edu.tr) üzerinden ya da resmi sosyal medya hesapları üzerinden soru ve cevaplar yayınlanıyor.

AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav takvimi

AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevapları, oturumlar tamamlanmasının ardından yayınlanmaktadır.

Cevap kitapçığının en kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav takvimi

Adaylar, sınav soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, öğrenci numaraları ve şifreleri ile veya e-Devlet giriş seçeneğini kullanarak erişim sağlayabilecektir.

AÖF sınav soruları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 AÖF sınav takvimi

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025

Güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bugün sınav var mı? 6 Aralık 2025 sınav takvimi

Haberle İlgili Daha Fazlası