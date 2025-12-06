Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı olan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem hataları hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Samsunspor maçının uzatma dakikalarında, Kazımcan Karataş'ın eline çarpan topa 'devam' kararı çıkması hakkında Doğan, "Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok" dedi.

Galatasaray-Samsunspor maçı 5 gole sahne olurken, Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle konuk ekibin penaltı beklediği pozisyon gündem oldu. Spor gündeminde ilk sıraya çıkan karara dair bir yorum da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Ertuğrul Doğan

"TAM BİR SKANDAL"

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Samsunspor'un ciddi anlamda hakkı yenmiştir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Türkmen

"İLK SIRADA BİZ VARIZ, İKİNCİ BEŞİKTAŞ GELİR"

Bordo-mavili camianın başkanı, "Trabzonspor, şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Bizden sonra Beşiktaş gelir, ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum. Sayın federasyon başkanımızı (İbrahim Hacıosmanoğlu) tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Her hata hata değildir belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım" sözlerini sarf etti.

