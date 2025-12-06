Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'in karşılaşma boyunca verdiği kararlar gündeme oturdu. 'Trio' programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Trio'da tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi. Maçın hakemi Mehmet Türkmen gündeme oturdu.

ZEKİ YAVRU'NUN BARIŞ ALPER YILMAZ'A MÜDAHALELERİ

12'nci dakikada Zeki Yavru'nun Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili:

Deniz Çoban: Açık faul ve sarı kart olmalıydı. Hakem faul bile vermedi.

Bülent Yıldırım: Hakemin yanıldığı pozisyonlardan biriydi. Bu pozisyon faul ve sarı karttı.

Bahattin Duran: Ben de faul ve sarı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

18'inci dakikada tekrar Zeki Yavru'nun Barış Alper Yılmaz' yaptığı müdahale hakkında:

Deniz Çoban: Önceki pozisyona ve buna faul çalınmamış olması... Mehmet Türkmen'in şansı yaver gitti. Oyuncular oyun odaklıydı. Gerginlik olmadı. Bu ikisini kaçırdığınız zaman Allah'tan oyuncu sinirlenmedi. Bir önceki pozisyonda sarı vermeyip bunda verseydi de bunu kabul ederdim. İkisinde de faul çalmadı.

Bülent Yıldırım: İki takım oyuna odaklanmıştı. Bu faulü nasıl çalmaz. Net, tartışmasız bir faul.

Bahattin Duran: Ben de katılıyorum.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Maçın 66'ncı dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerde kaldığı pozisyonla ilgili:

Bülent Yıldırım: Sane'yi saymazsak bu pozisyon yüzde 100 penaltı. Pozisyon çok slide kaldı. Sane olmasaydı ayak basması penaltı olurdu.

Deniz Çoban: Ben de pozisyonun slide olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun ayağı Sane'den sekip Kazımcan Karataş'a gidiyor.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

GALATASARAY'IN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ AN

75'inci dakikada Cheriff Ndiaye'nin Davinson Sanchez'e yaptığı ve Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyon hakkında:

Bülent Yıldırım: Net faul. Ndiaye bilerek ve isteyerek faul yaptığını düşünürsek kart değerlendirmesi yapmamız gerek. Sanchez ayağını çok açtığı için Ndiaye'nin basacak yeri kalmadı. Hakemin kararına saygı duyuyorum.



Bahattin Duran: Üstüne bassa ve kalsa farklı bir şey konuşurduk. Kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum.

Deniz Çoban: Şiddet var diyenlere saygı duyuyorum. Ayak oraya geldiği anda ayağını hemen kurtarıyor. Kırmızı karta benzetemiyorum. Faul kararı doğru.

MAÇ SONU SAMSUN'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Maçın 90+5'inci dakikasında Samsunspor'un beklediği penaltı pozisyonu hakkında:

Bülent Yıldırım: Baktığım zaman top yakın mı yakın, sağ kolu doğala daha yakın. Mesafe olarak yakın diyorum. Hakem yorumu olduğundan eminim. Topa doğru dönmüş bir oyuncu topa doğru hamle yapan oyuncu, bileği dönmüş şekilde aşağı indirdi. İlk izlediğimde bana devam kararını verdiğinde doğru diye düşünmüştüm ama benim kararım penaltı.



Bahattin Duran: Ben Güntekin Onay'ın programında izah etmiştim. Bu pozisyonun devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Sol eline gelse doğal değil zaten. Sağ kolu mümkün olduğunca yakın. Top eline gelince gayri ihtiyari geriye doğru açılıyor. Çok yanıltıcı olabiliyor. Top eliyle vücudu arasında kalıyor. Top eline gelince elini hemen açıyor.

Deniz Çoban: Hakem eli kapalı gibi bir işaret yaptı. Bu programı yapmaya başladığımdan beri anlattım. Bir daha anlatacağım. Lyon'da düzenlenen toplantıda teknik direktörlere sunum yapıyor ve teknik direktörlere soruyor "Penaltı mı değil mi?". Yarısı penaltı, yarısı değil diyor. Oyun kuralları kitabında en çok değişen kural bu pozisyonlar. Bu pozisyonda herkesi ikna edemezsiniz. Oyuncunun o anki pozisyona dair aksiyonu pozisyonu ikna edebiliyor mu? Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Kazımcan'ın kolları doğal pozisyonda, kollarını kaçıracak bir an yok ve yakın mesafeden top geliyor. VAR'ın bu pozisyonla işi olmaz. Devam kararı doğru.



