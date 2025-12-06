Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu, Samsunspor'un son dakikadaki penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşarak, ''Oyun içinde eli görmedim. Tekrardan görüntülere bakmam lazım." dedi. Ancak bu açıklamaların ardından birçok spor yorumcusu başta olmak üzere futbolsever, Sane'nin aslında ''Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü.'' dediğini, tercümanın yanlış tercüme ettiğini belirtti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor'u taraftarı önünde 3-2 mağlup etti. Uzatma bölümünde konuk ekip, Kazımcan Karataş’ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Dükü çalmayan hakem Mehmet Türkmen, VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi. Bir gol, bir asiste maça damga vuran Leroy Sane, hakem kararlarının tartışıldığı karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Leroy Sane, karşılaşmanın ilk golünü attı, ikinci golün de asistini yaptı

"ELİ GÖRMEDİM" SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Samsunspor'un 90+7'nci dakikada penaltı beklediği pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşa röportaj veren Alman yıldızın, "Oyun içerisinde eli görmedim, pozisyona tekrardan bakmam gerekir" değerlendirmesini yaptığı ekranlara yansıdı.

'TERCÜMAN FARKLI ÇEVİRDİ' İDDİASI

Leroy Sane'nin açıklamasının ardından sosyal medyada birçok futbolsever, sözlerin kulüp tercümanı tarafından yanlış çevrildiğini savundu. Leroy Sane'nin, çok konuşulan pozisyona dair, "Penaltı pozisyonunu sonradan izlemedim ama oyun içinde elle müdahale var gibi gözüktü" dediği belirtildi.

