Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Leroy Sane, ilk devrede bir gol ve bir asistle sahne alarak maça damgasını vurdu. Alman yıldızın başarılı performansı, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözlerini akıllara getirdi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla beşinci golünü Süper Lig'de Samsunspor'a attı.

SANE 5 GOLE ULAŞTI

Bu sezon transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 15. Süper Lig müsabakasına çıktı. Geride kalan 14 müsabakada 4 kez fileleri havalandıran Sane, beşinci golünü Samsunspor filelerine göndermeyi başardı.

Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

SANE'DEN BİR DE ASİST

Sarı kırmızılıların ilk golünü kaydeden Leroy Sane, harika performansını bir de asistle süsledi.

Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

"İÇİMİZDEN GEÇER" SÖZLERİ AKLA GELDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesinde Alman yıldızın formuna dikkat çekerek "Leroy Sane çok iyi gününde olursa içimizden geçer." ifadelerini kullanmıştı.

