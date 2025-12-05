İhlas Haber Ajansı • Başakşehir
Başakşehir’de zincirleme kaza! Yaralılar var
Başakşehir'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.
İstanbul Başakşehir'de Mahmutbey Yolu'nda saat 20.00 sıralarında çok sayıda aracın karıştığı ve yaralıların olduğu zincirleme kaza meydana geldi.
Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. Başakşehir Mahmutbey Yolu’nda gerçekleşen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri yaralılara ve olaya müdahalesi sürüyor.
