Başakşehir'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de saat 20.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi. Başakşehir Mahmutbey Yolu’nda gerçekleşen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri yaralılara ve olaya müdahalesi sürüyor.

Detaylar birazdan...

