İstanbul’un 2025 yılı sağlık verilerini paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’da randevu probleminin büyük ölçüde çözüldüğü müjdesini verdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, medya mensuplarıyla gerçekleştirilen iftar davetinde İstanbul’da 2025 yılının sağlık bilançosunu açıkladı. 201 ülkeden yarım milyon turistin şifa bulmak için geldiği İstanbul’un, artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın “Sağlık Başkenti” olma yolunda dev adımlarla ilerlediğini söyleyen Doç. Dr. Güner, “Sağlıkta dönüşüm projesiyle İstanbul, tüm Türkiye gibi sağlıkta bir çağ atladı. 2025 yılında İstanbul’da bir yıl içinde tam 207 milyon muayene gerçekleştirilirken, ameliyathaneler bir an bile durmadı. Her 2 saniyede bir ameliyat yapılarak dünya çapında kırılması güç bir rekora imza atıldı” dedi.

RANDEVU KRİZİ TARİHE KARIŞIYOR

Vatandaşın en büyük çilesi olan randevu meselesine “mesai dışı poliklinik” ve “mesai kaydırma” yöntemleriyle neşter vurulduğunu ifade eden Doç. Dr. Güner, “Akşam saat 22.00’ye kadar süren poliklinik ve ameliyat hizmetleri sayesinde 55 milyondan fazla randevu kapasitesi açıldı. Artık tüm kliniklerde aynı gün veya ertesi güne randevu alınabilmektedir. Bekleyen randevu talepleri yüzde 64 azaldı. SABİM’e yapılan randevu şikayetleri yüzde 47 oranında azaldı. Teşekkürler arttı. Hedefimiz her branşta aynı gün randevu vermek. Dermatoloji ve kardiyolojide bile süreyi bir haftanın altına indirdik” diye konuştu.

OTEL KONFORUNDA KAMU HASTANELERİ

Sağlıkta dönüşümün en somut örneği yatak niteliğinde yaşandığına işaret eden Doç. Dr. Güner, “Geçmişte yüzde 48 olan “nitelikli yatak” (tek-çift kişilik, banyolu, buzdolaplı) oranı, yeni yatırımlarla yüzde 186 artış gösterdi. İstanbul genelinde 46 bin olan yatak kapasitesine, yapımı devam eden 18 yeni hastane ile 12 bin yatak daha eklenecek. Toplam Aile Sağlığı Merkezi bulunduğunu belirten Doç. Dr. Güner, 2026 yılına hızlı giren İstanbul’da, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına 150 yeni Aile Sağlığı Merkezi açılacağını duyurdu.

EVE AMBULANS HİZMETİ

Hastaneye gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar için 450 kişilik personelle 81 bin hastaya evinde bakım hizmeti sunulduğunu belirten Doç. Dr. Güner, yeni başlatılan yeni başlatılan bir uygulama ile tedavisi biten hastaların artık ambulanslarla ücretsiz olarak evlerine nakledildiği bilgisini verdi. Doç. Dr. Güner, “Bugüne kadar 15 bin vatandaş bu konforla evine ulaştırıldı” dedi.

“301 DEFA DOKTORA GİDEN TEYZEMİZ VAR”

İstanbulluların 2025 yılı içinde yılda 12 defa hekime başvurduğunu ifade eden Doç. Dr. Güner, randevu sorunun çözülebilmesi için halkın sağlık okuryazarlığını artırması gerektiğine dikkat çekerek ilginç bir istatistik paylaştı. Doç. Dr. Güner, “İstanbul’da kişi başı yıllık doktora gitme oranı 12. Ancak bir teyzemiz var ki, tam 301 kez doktora gitmiş. Bizim hedefimiz sadece tedavi etmek değil, ‘Koruyan Sağlık Modeli’ ile vatandaşımızı hasta etmemek” diye konuştu.

RAKAMLARLA İSTANBUL’UN SAĞLIĞI 2025

Muayene Sayısı: 207 milyon (173 milyonu kamu hastanelerinde)

Ameliyat Sayısı: 2,6 milyon (Her 2 saniyede bir operasyon)

Yabancı Hasta: 201 ülkeden 500.000 kişi

Sağlık Ordusu: 127.000 personel

Yatak Kapasitesi: 46.000 mevcut + 12.000 yeni yatırım

Tesis Sayısı: 53 kamu, 130 özel hastane

Görüntüleme: 43 milyon radyolojik çekim

Kanser Taraması: 500.000 kişiye tarama (1.200 erken teşhis)

Otizm Taraması: 149.000 çocuk (45.000 çocuğa erken müdahale)

Evde Sağlık: 81.000 hasta, 15.000 eve nakil transferi



