Kenardan yapılan ortalara inanılmaz yükselişler yaparak kafayla gol atan oyuncuları özlemiştik. Metin Oktay, Şenol Birol’dan sonra epey bir zamandır şöyle esaslı biri gelmemişti. İşte G.Saray’da Osimhen Beşiktaş’a, Trabzon’da Onuachu Kayseri’ye inanılmaz kafa golleri attılar: Pardon, bir kişiyi daha unutmayalım; F.Bahçe’yi sallayan Samsunsporlu Mouandilmadji…

Augusto joker oldu

Trabzonspor’un formasını giyen yukarıda ismi yazılı -ne söyleyeceğimi bilemiyorum, hadi santrfor diyeyim- 13 maçın 9’unda santrfor, beşinde sağ kanat, birinde sol kanat olarak görev yapmış. Fatih Tekke hoca hangi görevi verirse versin Augusto golünü mutlaka atıyor. Transfer dediğin böyle olur işte.

Uğurcan’ın marifeti

Galatasaray’ın, kalesini Uğurcan’a teslim edişi pek olumlu karşılanmamıştı. Ama son Beşiktaş maçına da bakarsak Galatasaray’ın bugün liderlik koltuğunda oturuyor olmasında ve Avrupa kupalarındaki dik duruşunda Uğurcan’ın çok büyük payı bulunmaktadır. Candan kutluyorum.

Cengiz neden sonradan giriyor?

Beşiktaş, Galatasaray’a kendi stadında kaybederken Sergen Hoca, Cengiz’i oyunun bitimine doğru sahaya sürdü. Neden? Acaba yerli malı olduğu için mi? Oysa Cengiz bu maçın tam adamı idi. Topla rakibin savunması içine dalacak, gol atacak veya attıracaktı...

Samsun’un yeni hocası

Fenerbahçe’nin kendi seyircisi önünde neredeyse bozguna uğrayacağı görülürken Samsunspor’un hocası neden acaba kazanmak üzere olan takımın beş oyuncusunu birden değiştirdi? Burada sürekli yazıyorum; ey teknik adamlar, bu beş oyuncu değişikliği mecburi değildir. İhtiyaca binaen kullanılır. İhtiyaç yoksa belki hiç de kullanılmaz!

Guendouzi bu işte!

Fenerbahçe’nin yeni transferi bize kendisini orta alanda göstermeye alıştırmıştı ama art arda gelen savunma sakatlıkları Guendouzi’yi defansın içine çekti. Ama bir futbolcu eğer gerçek bir futbolcuysa nereye koysanız sizin imdadınıza yetişir. İşte bu Guendouzi de Samsunspor maçında müthiş bir şutla golünü yazdı.

İşte Brezilya

Uzun yıllardan beri futbol dünyasının kalbinin attığı yer olarak bilinen yer Brezilya’ydı. Başta Pele olmak üzere sayısız yıldız sunmuştu dünyaya. İşte o ülkedeki bir maçın sonunda meydana gelen tarihî kavgada 23 kırmızı kart birden çıkarıldı. Oynayan takımlar da Cruzeiro ve Atletico Mineiro idi. Bunu yazmayı görev bildim. Hani belki örnek olur diye.

Benim hakemim

Halil Umut Meler hocaya Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayer Leverkusen - Arsenal maçında görev vermişler. Merakım odur ki maçtan sonra Alman ve İngiliz basınının yorumcuları neler söyleyecek, neler yazacaklar? Bizim hakem acaba ne kadar konuşulacak, ne kadar yazılacak?

Voleybolda destan

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalya’daki çok önemli bir maçta setlerde 2-0 geriye düşmüştü. Benim bir numaralı takımım olarak uzun zamandan beri övdüğüm bu ekip, nasıl bu hâle düşerdi? Ama işte o büyük takım ayağa kalkıp maçı 3-2 kazanmayı bildi. Başta hocası olmak üzere bütün takımı candan kutluyorum.