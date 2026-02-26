Tedesco’dan bu kadar

Fenerbahçe, Galatasaray’ın yenildiği bir haftada Kasımpaşa ile kendi sahasında berabere kaldı. Tabii Çağlar ve Oosterwolde’nin sakatlanmaları bir dezavantaj oldu ama Musaba’nın İsmail’in ve Levent’in oyundan çıkışları acaba ne anlam taşıyordu? Kasımpaşa bu yanlışlıkları çok güzel değerlendirdi, uzatmada yediği gole, uzatmanın uzatmasında cevap vererek Tedesco’ya “Daha iyi düşün” dedi.

Okan Hoca’nın eseri!

Yukarıdaki başlığı maçla ilgili yazdığım yoruma da koymuştum. Peki ne söylemeye çalışmıştım? Galatasaray, Konyaspor karşısına öyle bir on birle çıkmıştı ki, hayretler içinde kalmıştım. Hatta bir iki tane de Galatasaraylı dostum beni arayarak aynı görüşü paylaşmışlardı. Kaleci Uğurcan’ı bir kenara bırakırsak Juventus’a beş gol atan takımdan altı kişi yoktu sahada! Ve bu anlayış, ev sahibi Konyaspor’u galip getiren başlıca faktör oldu. Ha bu arada şampiyonluğun da biraz uzaklaştığını hemen söyleyeyim…

Bu nasıl yorum kardeşim?

Bizim A Spor kanalında yorumcu bir kardeşimiz demez mi, “Tedesco ile üç yıllık sözleşme yapılmalıdır” diye. Bu arkadaş acaba şaka mı yaptı yoksa hakikaten böyle düşünerek Fenerbahçe’nin akıl hocası mı oldu?

Trabzonspor yürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe’ye kendi sahasında yenildikten sonra acaba belini doğrultabilir mi diye düşünüyordum. Ama tuttular, deplasmanda Gaziantep’i hem de 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup ettiler. Takımın iki klas golcüsü bu zaferin baş mimarı oldu. Sahaya 10 yabancıyla çıkan Trabzonspor, yıllar öncesinin tam tersine bir oluşum içinde...

Ne yaptın böyle Beşiktaş?

Maçtan önce futbolla çok yakından ilgilenen birine, “Beşiktaş, Göztepe’ye fark atar” deseniz, yüzüne tuhaf tuhaf bakardı…Ama sonuçta Beşiktaş, Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Gollerin hepsini değişik isimler attı. Bu müthiş galibiyet Beşiktaş’ın ligde üst sıraları devamlı rahatsız edeceği anlamını taşıyordu bence… Sergen Hoca ve yönetim şimdilik iyi transferler yapmış gibi görünüyor.

Bravo Konyaspor!

İlhan Palut Hoca, Galatasaray’ın garip bir kadro rotasyonuyla sahaya çıkacağını öğrendikten sonra sanıyorum ki, çok değişik bir oyun planı hazırlayıp futbolcularını sahaya sürmüştür. Ve Konyaspor, 90 dakika boyunca oyuna cidden hâkim olarak ligin zirvesinde yeni bir cephe açtı bence!

