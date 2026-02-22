Okan Hoca’nın eseri

Galatasaray acaba Okan Hoca’ya göre fazlaca mı liderlikte kaldı? Bu soruyu neden sorarım? Şu sahaya sürdüğü on bire bakın! Neresinden tutarsanız elinizde kalır. Hele hele yaptığı değişiklikler âdeta bir özür mahiyeti taşır gibiydi ama ölmüş bir oyuna bu adamları soksan ne olur?

Tebrikler Konya

Bu arada Konyaspor’u ve hocası İlhan Palut’u tabii ki candan kutlamak gerekir. Sadece maçı kazandıkları için değil, planladıkları oyundan dolayı da... Sahanın her yerinde Galatasaray’a basabildiler, topları çalabildiler, rakibin kolay oyun kurabilmesini de genelde engellediler diyebilirim. Çünkü bunu o kadar güzel ve öylesine iyi yaptılar ki maçta Galatasaray’ın pozisyonu hemen hemen yoktu. Atılan golün ofsayt sebebiyle iptali de bence doğruydu.

Tabii Galatasaray’da bu ağır yenilginin kaybı olarak açık ve net sorumlusu olarak görülen Okan Hoca’ya sorabilecek kimse var mı? Son maçtan bu maça kadar altı oyuncu birden değişmiş. Tabii kaleciyi saymazsak takımın yarıdan fazlası yani...

Ayağına sıktı

Sonrasında Torreira, Lang. Barış, İlkay ve Asprilla oyuna atılıyor. Acaba senin tek gol ümidin, rakibin savunmadaki yerleşimini düşündüren tek adam İcardi neden oyundan çıktı? Ha sakatlandıysa bir diyeceğim yok.

Konyaspor’un 5,5 dakika arayla iki gol birden atması bence bu sezonun en çok takdir edilmesi gereken gelişmesidir.

Kaç defa yazdım, televizyondaki programımda da dile getirdim, Barış Alper’den santrfor olmaz diye. Hem Barış’a yazık oluyor hem de takıma. Ama Okan Hoca buna hâlâ akıl erdiremedi.

Neyse işin sonuna gelelim; Konyaspor bu galibiyetiyle bana göre ligin zirvesini değiştirdi diyebilirim. Tabii daha çok maç var ama bu ağır yenilgi Galatasaray’da ciddi problemler açacaktır. Ha buna karşılık yakın takipçisi için de birkaç katlı motivasyon sunacaktır.

Maçın adamı: Deniz Türüç

