Tabii ki bizim ligin en önemli maçlarından biri idi bu. Liderin yakın takipçisi Fenerbahçe, herkese zorlu gelen Trabzon deplasmanına çıkacaktı. Fatih Tekke’nin takımı da bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ama ortada bir gerçek vardı, o da bu maçın 55-60 dakikasında bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı! Neydi o? Fenerbahçe’nin oyuncuları ile Trabzonspor’dakiler arasındaki kalite farkı… Fenerbahçe lehine tabii… İşte o maçın ilk 60 dakikasında bunu bütün çıplaklığıyla gördük.

Goller ustalardan

Trabzonspor ev sahibi olmanın avantajına sahip de olsa o biraz evvel belirttiğim süre içinde F.Bahçe’ye karşı doğru dürüst bir önlem aldı diyemeyiz. Şöyle notlarıma bakıyorum; Talisca, Kerem ve Asensio birer gol attı dün akşam. Yani Fenerbahçe’nin bu işi en fazla beceren teknik kapasiteleri yüksek oyuncularıydı golleri atan. Ev sahibi Trabzonspor’da da goller sezon başından beri takımı taşıyan Muçi ve Onuachu’dan geliyordu. Bu arada buraya bir ara name yazayım. Onuachu’nun attığı kafa golünde topun önce yere vurdurulmasının önemi bir kere daha ortaya çıkıyordu.

Tedesco’nun planı

Domenico Tedesco oyuncu değişikliklerinde ön tarafı neredeyse tamamen kenara alırken İsmail’i de çıkarıyordu. Demek ki Tedesco artık “Benim gole ihtiyacım yok, hiç olmazsa şu 3-2’yi tutup lider ile aramdaki puan farkını koruyayım” diyordu.

Fatih Tekke Hoca elindeki bu kadro kalitesiyle bu sezonun ilk üç sırasında ligi bitirir derim. Ama daha fazlası çok zor. Sonuçta bu yanlışlıkla derbi diye adlandırılan tarihî rakipler arasındaki maç tek taraflı seyirciyle oynanırken ev sahibinin değil, konuk takımın galibiyetiyle bitti.

Maçın adamı: Marco Asensio

Kemal Belgin'in önceki yazıları...