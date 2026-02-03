Fener ağır aksak!

F.Bahçe öndeki rakibi G.Saray ile arasının daha fazla açılmaması adına Kocaeli’de tuhaf bir takım çıkarmıştı sahaya. Musaba yerindeydi. En-Nesyri de yerindeydi ama Talisca ne yapacağı belli olmayan bir yere yerleştirilmiş, Asensio’yu da ön tarafın soluna Mert’le birlikte sürmeye kalkışmıştı Tedesco.

Tabii ki ev sahibi Kocaelispor fizik olarak ayakta kalabilen iyi saha kapatabilen bir takım görüntüsü çiziyordu ama eldeki malzeme skor tabelasını etkileyebilecek bir kalitede hiç gözükmüyordu.

Usta işi bir gol

İlk yarı tam golsüz bitecek diye düşünürken F.Bahçe’nin teknik kapasitesi üst düzeydeki oyuncularından Asensio 25 metreden öyle bir vurdu ki, önce direkle sarmaş dolaş olan top, sonra filelere yapıştı!

İkinci yarıda acaba neler olacaktı? İlk yarıda seyrettiğim Kocaelispor’un yine koşacağından, mücadele edeceğinden şüphem yoktu ama gol atabileceğine hiç ihtimal vermedim. Peki F.Bahçe nasıldı?

Akort düzeltilince…

İlk yarıya göre, öne doğru işleri biraz daha fazla etkili yapmaya başladı. Arka taraf kaptan Skriniar kumandasında Ederson’un da katkısıyla ayakta kalırken 60’ta bir de baktık ki, Alvarez çıkıyor, sigorta adam İsmail oyuna giriyordu. Sadece bu kadar değildi. En-Nesyri’nin yerine Nene, Musaba’nın yerine de Kerem sahadaydı. Ve maç F,Bahçe’nin ‘çaktırmadan’ diyeceğim, hâkimiyeti içinde geçerken oyuna sonradan giden Nene de topu önce direkle buluşturup ağlara yollayıverdi.

Bu maç tabii ki F.Bahçe açısından hayli önem taşıyordu. Alınan galibiyetle lider ile mesafe sabit kalıyordu. Şunu da söylemeden geçmeyeyim; ey MHK, bu hakemleri çok mu arıyorsunuz? Hele dün akşamki önem taşıyan bir müsabaka için…

Maçın adamı: Asensio

