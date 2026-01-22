Talisca’yı tanıdın mı?

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına neredeyse Alanyaspor yenilgisiyle giriş yapacaktı. Ama Talisca, “Ben buna izin vermem” dercesine maçı takımına kazandırdı. Şimdi başlığa bakarsanız, bu Tedesco’nun birkaç maçtır Talisca’yı kulübeye oturttuğunu hatırlarsınız. Sanıyorum bir daha bu yanlışa düşmez.

Rafa Silva bereketi!

Beşiktaş ne zamandan beri Rafa Silva problemiyle uğraşıp duruyordu. Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Neyse ki, Rafa Silva’nın talibi çıktı ve ben bu satırları yazarken umarım Avrupa yoluna çıkmıştır bile. Şimdi Beşiktaş ligin ikinci yarısına tek gollü galibiyetle başlamanın yanı sıra ana problemini çözmüş olarak çıkacaktır.

Teşekkürler Ömer kardeş

Ömer Üründül dostum, kardeşim, Fas-Senegal arasındaki tuhaf final maçını yorumladı. Maç sonrası beni de aradı ve neler anlattı neler. Sanıyorum bu Afrika Kupası finali bugüne kadar hiç yaşanmamış bir tablo sundu. Bundan sonra da benzerinin olacağını sanmıyorum. Sonuç mu? Senegal, Fas’ı 1-0 yendi.

Voleybol dediğim bu işte

Bir Eczacıbaşı-Vakıfbank maçı oynandı ki insanın kolay kolay unutamayacağı nitelikteydi. Eczacıbaşı maçı 3-1 kazandı. Bu aynı Eczacıbaşı, yıllar önce bizim kadınlar voleybolun zaten kraliçesiydi.

Yine Muçi

Trabzonspor zorlu bir deplasman maçıyla başlayacaktı ikinci yarıya. Öyle de oldu ama bu takımda Muçi diye bir adam var, yine işi halletti. Fatih Tekke Hoca, bu Muçi’nin yanı sıra iki adam daha keşfetse ligin tepesinde neler olmaz ki?

Bu da çok iyi maçtı

Fenerbahçe ile Zeren Spor kadınlar maçı gerçekten izlenmesi harika bir müsabakaydı. Sonuçta Zeren Spor 3-2 kazandı. Hele hele son set 16-14 biterek nefes hoplattı. Hepinize teşekkürler.

G.Saray kaç kişi oynadı?

Ligin lideri ikinci yarıya kendi saha ve seyircisi önünde neredeyse yenilgi ile açılış yapacaktı. Neden mi? Torreira zaten yoktu. Osimhen Afrika’daydı. Eh, bir de İcardi ile Sane sahada olup sıfır çekince sarı kırmızılı formayı yine Barış Alper kurtardı. Bakalım Okan Hoca, Osimhen döndükten sonra bize neler sunacak?

Bunlar da spor dışı

Ekranlarda bazı bilgi yarışmaları var. Ben bunları seyretmeye çalışırım. Çünkü öğrenmenin bilmenin sınırı olmamalıdır. Bu yarışmaların birinde sunucunun meseleyi bir çorap dizisi hâline getirdiğini görerek üzülüyorum. Bir diğerinde ise sansürden canım sıkıldı artık. O zaman bu sansürü yapmaktan ya vazgeçeceksiniz ya da programı kaldıracaksınız.

Bir dizide de hastane öyle bir hâle getirildi ki, odalara giriş çıkış, ameliyathaneye dalış, acaba dünyanın neresinde görülmüştür?

