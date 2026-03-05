Kerem çıkar mı yahu?

Fenerbahçe’nin, şu birçok yorumcu tarafından dünyanın en iyi hocalarından biri olarak gösterilen teknik direktörü Tedesco var ya; sen tut takımın en önemli kozu Kerem Aktürkoğlu’nu daha maç cebe inmeden oyundan al. Zaten Kerem de çıkarken tepkisini göstermişti.

Uğurcan yapma bunu

Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan, tabii ki her maç sahanın en iyileri arasında yer alıyor. Ama sık sık kalede çok uzağa çıkarak oyuna müdahale ediyor. Bu eylemini daha ayarlı biçimde yapmalı ve ortaya koyduğu bu eylemden vazgeçmeli sanki.

İşte Pereira bu!

Daha önceki yıllarda bizim ligde görev yapmış olan Alanyaspor’un bugünkü hocası Joao Pereira, önemini sık sık ortaya koymaya başladı. Alanyaspor oyunun neredeyse tamamında yapısına göre ve de rakibe karşı genelde doğruları yapıyor.

Fatih Tekke doğru yolda

Trabzonspor’un santrforuydu bir zamanlar. Attığı gollerle öne çıkıyordu hep. Şimdi de aynı takımın teknik direktörü. Ve sanki çaktırmadan yukarıdaki en üst sıralardan birini yakalayacak gibi. Bazı maçlarda 11 yabancıyla sahaya çıkıyor; en üst düzey yerlilerden bazılarını da zaman zaman oyuna sokuyor. Bakalım Trabzonspor’un o eski yıllardaki şaşalı durumu yeniden karşımıza çıkacak mı?

Galatasaray kumarı

Sen tut içeride yere serdiğin ünlü rakibin Juventus karşısında kumar oyna. Nasıl mı? Cebinde 3-0 var diye. Hiçbir önlem alma sanki ve bu yüzden de maçı bir bölümünde eşitliğe yakalan. Neyse ki sonradan atılan iki golle emeğinin karşılığını almış oldu.

O skor yetmedi

Fenerbahçe’nin Avrupa kupasında kendi seyircisi önünde rakibi Nottingham Forest’e ağır farkla yenilmesi şaşırtıcıydı. Nitekim rövanş maçında neredeyse o fark kapanacakmış gibi oldu. Ancak 2-1’lik bir galibiyet alındı ve yetmedi tabii ki.

Kafa böyle vurulur

Agbadou var ya şu Beşiktaş forması içinde seyretmeye başladığımız. İşte bu Agbadou bir kafa golü attı ki, özellikle Metin Oktay’dan bu yana özlediğimiz biçimdeydi. Sıçraması, topla buluştuğu anı seçmesi, artık örnek alınmalıdır.

