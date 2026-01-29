Tombala takımı

Daha önce hem yazmış hem de ekranlardan da söylemiştim… Bizim medyanın çoğunluğu tarafından ‘büyük hoca’ olarak lanse ettiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sahaya çıkan on birde yaptığı değişiklikler de galiba tombala çekerek yapıyor. Şuraya bakın; Musaba çıkıp Kerem 80’de oyuna giriyor. Gol atan Nene çıkıyor Duran 56’da oyuna dalıyor. Ey Hoca, Talisca’dan santrfor olur mu? Yazık değil mi adama! Mert 46’da oyuna gireceğine acaba Yiğit Efe’nin yerine on birde olur muydu? Yok mu Fenerbahçe’de bu işlere müdahale edecek kimse?

Trabzon’un silahları

Bizim üç büyükler imparatorluğuna bir zamanlar son vermiş Trabzonspor uzun zamandan bu yana yukarıyı böyle zorlamamıştı. Fatih Tekke’nin takımında Onuachu ve Zubkov birer gol atarak Trabzon’un sonuna kadar bu işin peşinde olacağını sanki imzalayarak sunmuşlardı.

Ofsayt rekortmeni

Fenerbahçe’de ‘Duran’ diye bir son uç adamı var. Son maçlardan birinde ben eğer yanılmıyorsam yedi veya sekiz defa ofsayta düştü. Bu ne biçim bir futbol bilgisi. Bir top isterken veya gelirken insan sağını solunu kollamaz mı? Hadi bir iki sefer seni yaktılar… Yetmez mi o kadar!

Beşiktaş ve direkler

Beşiktaş son lig maçında (Eyüpspor) iki topunu rakip kalenin direklerine nişanladı. Gerçi karşı taraftan da bir direk vuruşu vardı ama ucuz çalışırsak maçı Beşiktaş’ın direkler yüzünden de kaçırdığını görebiliriz.

Ergin Ataman’dan ders

Panathinakos’un koçu bizim Ergin Ataman, Maccabi taraftarının hakaretine uğradı ama Ergin Hoca’m çok da güzel bir ders verdi bu İsraillilere. Teşekkürler Ergin Hoca’m.

TRT Müzik’te tıraş

Geçtiğimiz cumartesi akşamı tabii ki TRT Müzik’e kumandayı çevirdim. ‘Sade’ diye bir program var. Yani alaturka hayranı olarak keyifli bir akşam geçirecektim ama sahneye çıkanlar bu müzik sunma programını âdeta tıraş akşamına çevirdiler.

