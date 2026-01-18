Lider ucuz kurtuldu

Ligin ikinci yarısının ilk maçında lider Galatasaray, son günlerde hiç rastlamadığı biçimde bir rakibe tosladı! Gaziantep FK, oyunun ilk bölümlerinde tam sahada Galatasaray’a bire birde pres yaparak hayli dikkat çekiyordu. Daha sonra aynı Gaziantep fizik gücünü de ekonomik kullanmak adına o ana kadar sahanın dörtte üçünde yaptığı presi yarım sahaya çekerek Galatasaray’ın hiçbir şekilde bomboş pozisyonlara girmesine izin vermedi.

İcardi-Sane kayıp

Tabii bu arada Galatasaray’da İcardi ile Sane’nin böyle bir oyunda hiçbir varlık gösterememeleri Gaziantep’in işini kolaylaştırıyordu. Barış neredeyse tek başına ön taraftaki güç olarak dikkati çekerken -ki beraberlik golünü de atmıştı- Lemina ve Sallai Gaziantep’in yukarıda bahsetmiş olduğum oyun planında zaman zaman çok önemli olmasa da olumsuz etkiler sunabiliyorlardı. Bu arada kaleci Zafer’in de altını çizmek lazım. Galatasaray kalecisi Uğurcan da rakipteki meslektaşı Zafer kadar oyunun kilitlenmesinde önemli rol oynayan isimlerin başında geliyordu.

Gaziantep’e alkış

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay’ı oyundan alıp ikinci uç adamını oyuna sokarak bu oyunun sağlıklı izlenemediğinin sanki delilini sunacaktı. Eren-Kazımcan değişikliği doğru bir seçim gibi öne çıkarken Gaziantep’te Burak Yılmaz Hoca’nın tribünde kalışı çok önemli eksiklik değildi. Sanırım oyunun ana planını kendisi yapıp yardımcısına sunmuştu.

Barış Alper öndeki tek kalış varlığını da attığı beraberlik golüyle sanki imzalamış oldu.

Ligin ikinci yarısı, sanırım herkesin fark beklediği bir Galatasaray galibiyeti yerine ucuz kurtulmuş bir Galatasaray dramıyla başladı!

Maçın adamı: Barış Alper

Kemal Belgin'in önceki yazıları...