Jeopolitik gerginliklere, korumacılık tedbirlerine ve emek yoğun sektörlerde rekabetçilik problemlerine rağmen 2025’te yüzde 4,5 artan ihracat, 2026’ya eksiyle başladı.

Türkiye’nin ocak ayında yüzde 3,9 düşen ihracatı 20,3 milyar dolarda kaldı. Son 12 aylık ihracat ise 272,5 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracatının takvim etkisiyle düştüğünü belirterek, “İthalat ise 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, açık yüzde 8,4 düzeyinde.. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 71 oldu. Her yıl olduğu gibi ocak ayı ihracatımızda düşüşte takvim etkisi belirleyici oldu” dedi.

İhracat hafta sonu tatiline takıldı! Ocakta geriledi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 2026 yılına arzu ettikleri şekilde bir başlangıç yapamadıklarını söyledi. Paritenin 1,1 milyar dolarlık katkısına rağmen ocak ayı ihracatının düşük gelmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Gültepe, “Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,1 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi, 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 342 milyon dolarla elektrik-elektronik, 1 milyar 341 milyon dolarla hazır giyim ve 1 milyar 85 milyon dolarla çelik takip etti. Toplamda 10 sektörümüz ihracatını artırırken, 16 sektörümüz ocak ayını ekside tamamladı. TİM verilerine göre 35 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Ocakta 964 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz 1,54 dolar oldu. Parite geçen ay ihracatımıza 1,1 milyar dolar katkı verdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandı. Toplamda 112 ülke ve bölgeye ihracatımız artarken 107’sinde düşüş oldu” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası