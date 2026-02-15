Ümit Özdağ’ın eski başdanışmanı Hasan Öztürk’ten çarpıcı itiraflar ve Adalet Bakanı Gürlek’e çağrı: Özdağ, Alman istihbaratı BND ile temasta. Millî güvenlik meselesine dönüşen partinin para kaynağı araştırılsın.

HABER MERKEZİ- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın eski Başdanışmanı Hasan Öztürk, Özdağ’ın Almanya Dış İstihbarat Servisi BND ile temas kurduğunu iddia etti.

Gazetemize konuşan Öztürk, “Zafer Partisinin Alman istihbaratı ile bağlantısı araştırılsın. Türkiye ikinci bir 15 Temmuz’u kaldırmaz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’e açık çağrımdır; Zafer Partisinin para kaynağı araştırılmalı. Ümit Özdağ gibi milliyetçi söylemlerle geniş bir kitleyi arkasından sürükleyen bir siyasi aktörün, geçmişte ağır eleştiriler yönelttiği Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ayşe Barım ve Ekrem İmamoğlu’na ilişkin söyleminde ani ve dikkati çekici bir ton değişikliğine gitmesi sıradan bir gelişme değildir” dedi.

Sosyal medyadan konu ile alakalı yayınladığı videolara değinen Öztürk, “Zafer Partisi ve Ümit Özdağ hakkında şu ana kadar dört video yayımladım ve bunların hiçbiri yalanlanmamıştır; takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Bu değişim parti içinde yüksek sesle tartışılmış ve bazı kıymetli Türk milliyetçileri partiden ayrılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, dış temaslarla iç siyasi yönelimler arasındaki ilişkiyi incelemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası